ÖSV-Kombinierer Thomas Rettenegger für kranken Seidl nachgeholt

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Thomas Rettenegger rückte ins Team nach Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

D ie durch Erkrankungen von Franz-Josef Rehrl und Mario Seidl geschwächten ÖSV-Kombinierer haben am Ruhetag der WM in Planica Thomas Rettenegger als Ersatzmann nachgeholt. Während Seidl auch auf der Großschanze nicht zum Einsatz kommen wird, ist das bei Einzelbronzemedaillengewinner Rehrl zumindest für den Teambewerb am Mittwoch unsicher. Der Steirer laboriert seit Sonntag an Grippesymptomen, zu Wochenbeginn hatte sich leichte Besserung eingestellt.