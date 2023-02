Biathlon ÖSV-Team hofft nach Silber auf versöhnlichen WM-Abschluss

Hauser hofft auf einen Grund zum Lächeln Foto: APA/dpa

N ach der überraschenden Silbermedaille in der Single-Mixed-Staffel hoffen die österreichischen Biathleten bei der WM in Oberhof auf einen versöhnlichen Abschluss. In den anstehenden Staffel-Rennen am Samstag bei Männern (11.45 Uhr) und Frauen (15.00 Uhr/beide live ORF 1) sind die rot-weiß-roten Medaillenchancen gering, im abschließenden Massenstart am Sonntag gehört aber Titelverteidigerin Lisa Hauser zum Favoritenkreis auf Edelmetall.