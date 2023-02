ÖSV-Team im Kombi-Mixed nach Springen Vierter - Norwegen 1.

Werbung

Lamparter war anstelle des über Nacht erkrankten Einzel-Dritten Franz-Josef Rehrl ins Team gekommen. Die Konkurrenz ist mit mehr als zwei Stunden Verzögerung zu Mittag neu gestartet worden, nachdem es sowohl im Probedurchgang wie auch im ersten Anlauf der Konkurrenz bei Neuschnee im Aufsprungbereich zu Stürzen gekommen war. Der zweimal zu Fall gekommene Italiener Alessandro Pittin musste daraufhin passen, wurde durch Aaron Kostner ersetzt. Beim zweiten Versuch bzw. nach einer Präparierung gab es keine Landeprobleme mehr.

Lamparter war in der Früh aus dem Tiefschlaf geweckt und über seinen Start informiert worden. Mit einem Sprung auf 99,0 m fand er sich dann besser zurecht als im Training für und bei der Normalschanzen-Konkurrenz. "Das war ein Sprung, der tadellos war", meinte der 21-Jährige zur APA - Austria Presse Agentur und hob die Jugend der ÖSV-Equipe hervor. Hirner und Slamik sind beide 19 Jahre alt, Rettenegger 23. Lamparter merkte an, über die ursprüngliche Nominierung natürlich enttäuscht gewesen zu sein: "Das hat schon geschmerzt."

Rettenegger kam auf 95 m. "Ich glaube, ich habe nicht die besten Verhältnisse gehabt. Es war nicht die Über-Rakete, aber durchaus gut", meinte der Salzburger. Slamik ärgerte sich ein bisschen darüber, dass sie vor dem Abbruch am Vormittag einen besseren Sprung als dann jenen auf 85,5 m geschafft hatte. Hirner schließlich war mit ihren 88,0 m auch nicht so zufrieden, sie musste vor ihrem Versuch lange warten. "Das hat mir definitiv wehgetan. Wir werden es aggressiv angehen, nach vorne schauen und nicht nach hinten", zeigte sie sich für den Medaillenkampf optimistisch.

Rehrl hatte in der Früh passen müssen, nachdem er am Vorabend seine Medaille erhalten und gefeiert hatte: "Ich habe einen grippalen Infekt ausgefasst, es geht gar nix bei mir. Ich werde meinen Teamkollegen die Daumen drücken", berichtete der 29-Jährige quasi aus dem Krankenbett. "So schnell kann es gehen im Spitzensport, aber es nützt eh nix."

Im Langlauf sind für die Männer je 5 km zu laufen, für die Frauen je 2,5 km.