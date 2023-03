Weltmeisterschaft ÖSV-Team in Kombination mit Bronze - Norwegen gewinnt

Ö sterreichs Nordische Kombinierer haben zum vierten Mal in Folge im WM-Teambewerb Bronze geholt. Die nach dem Springen von Rang zwei aus in den 4-x-5-km-Langlauf gestartete ÖSV-Equipe mit Martin Fritz, Lukas Greiderer, Stefan Rettenegger und Johannes Lamparter landete am Mittwoch in Planica hinter dem als Nummer eins in die Loipe gestarteten Norwegen (+9,0) und Deutschland. Es ist die fünfte ÖSV-Medaille bei diesen Titelkämpfen, bei zwei Silber die dritte in Bronze.