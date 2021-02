Das gab der Verband Montagfrüh bekannt. Von dem nominierten Quartett hat Tippler in dieser Weltcup-Saison die besten Super-G-Ergebnisse herausgefahren.

Die Steirerin geht als heißestes Speed-Eisen bei Österreichs Damen in die WM-Entscheidungen. In dieser Saison war sie bereits in Crans-Montana hinter der Topfavoritin Lara Gut-Behrami aus der Schweiz Zweite sowie Dritte im zweiten Garmisch-Super-G, dazu Vierte in St. Anton.