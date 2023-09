ÖTTV-Auswahlen unterliegen zum Start der Team-EM

Die Männer unterlagen Kroatien mit 1:3, die weibliche Auswahl musste sich ohne Einzel-Europameisterin Sofia Polcanova Deutschland mit 0:3 geschlagen geben. Beide haben am Dienstag gegen die Schweiz (16.00 Uhr, Männer) bzw. England (19.00, Frauen) aber weiter die Chance auf den Einzug ins Achtelfinale.

Für den Ehrenpunkt der Männer sorgte am Montag Robert Gardos mit einem 3:1 in der ersten Partie gegen Tomislav Pucar. Gegen ihn zog Daniel Habesohn im letzten Einzel mit 0:3 den Kürzeren. Der Wiener unterlag zudem Andrej Gacina 1:3, Andreas Levenko blieb gegen Frane Kojic ohne Satzgewinn. Danach ereilte das Team von Chen Weixing allerdings noch eine Hiobsbotschaft: Habesohn musste aus familiären Gründen nach Wien reisen.

Die Kroaten stehen als Gewinner der Dreier-Gruppe E fest, hatten sie doch am Sonntag gegen die Schweiz 3:0 gewonnen. Gegen die Eidgenossen geht es für die Österreicher am Dienstag favorisiert um Rang zwei und den damit verbundenen Aufstieg sowie die Qualifikation für die Team-WM im Februar in Südkorea. Dort werden neben WM-Medaillen auch Olympia-Tickets vergeben.

Den ersatzgeschwächten Frauen gelang gegen Deutschland kein Spielgewinn, der Titelanwärter gewann wie schon am Sonntag gegen England mit 3:0 und holte sich den Gruppensieg. EM-Debütantin Anastasia Sterner unterlag Vizeeuropameisterin Nina Mittelham ebenso 1:3 wie Amelie Solja gegen Han Ying. Karoline Mischek zog gegen Sabine Winter mit 0:3 den Kürzeren. Das Duell am Dienstag (19.00) mit den Britinnen gilt für den Aufstieg als entscheidend.