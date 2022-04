Tennis ÖTV-Frauen unterliegen Slowenien 1:2 - Punkt durch Grabher

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Grabher bezwang die Nummer 27 der Welt (Archivbild) Foto: APA/BARBARA GINDL

D ie österreichische Tennis-Auswahl der Frauen hat beim Billie Jean King Cup in der Türkei gegen Slowenien die befürchtete Niederlage hinnehmen müssen. Die Favoritinnen gewannen am Dienstag in Serik dank des Erfolgs im abschließenden Doppel mit 2:1. Julia Grabher hatte zuvor im Nummer-1-Duell etwas überraschend Tamara Zidansek in zwei Sätzen besiegt.