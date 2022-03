Tennis ÖTV-Team im Davis-Cup-Play-off daheim gegen Pakistan

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at

Jürgen Melzer darf der Davis-Cup-Aufgabe beruhigt entgegensehen/Archiv Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Österreichs Tennis-Nationalteam der Männer wird am 16./17. September im Play-off gegen den Abstieg in die Weltgruppe I des Davis Cups daheim gegen Pakistan antreten. Das ergab die am Donnerstag in London vorgenommene Auslosung. Die Truppe von Kapitän Jürgen Melzer war als erstes Team gesetzt, in der Qualifikationsrunde für das Finalturnier 2022 hatte es beim Coaching-Debüt des Niederösterreichers Anfang März in Südkorea eine 1:3-Niederlage gegeben.