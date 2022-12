ÖVP-Ermittlungen Teile von Kurz-Einvernahme durchgesickert

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Kurz im Fokus der Staatsanwaltschaft Foto: APA/HANS KLAUS TECHT

W enige Tage nach der Einvernahme von Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) durch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) haben am Freitag etliche Medien aus dem mutmaßlichen Protokoll dieser Aussage zu den ÖVP-Ermittlungen zitiert. Darin versucht Kurz, die Glaubwürdigkeit seines Ex-Vertrauten Thomas Schmid infrage zu stellen. "Was er sagt, ist nicht die Bibel, sondern seine Aussage entspricht in vielen Bereichen nicht der Wahrheit", wird er zitiert.