ÖVP fordert Aufklärung über weiteres Vorgehen am Heumarkt

Die UNESCO hatte nach ihrer jüngsten Sitzung in Saudi Arabien hervorgehoben, dass im Vorfeld der Sitzung seitens des Investors Wertinvest ein gegenüber den zuletzt veröffentlichten Entwürfen reduziertes Projekt präsentiert wurde. Dieses werde nun einer technischen und wissenschaftlichen Beurteilung unterzogen, hieß es. Dabei werde evaluiert, ob das Bauvorhaben mit der Welterbestätte vereinbar ist.

Dass die City seit 2017 auf der "Liste des gefährdeten Welterbes" steht, hat mit dem geplanten Hochhausbau zu tun. Seither wurde das Projekt immer wieder abgeändert bzw. reduziert. Erst Ende Juni wurden abermals adaptierte Pläne veröffentlicht, die eine "Wohnscheibe", einen Neubau des Hotel Intercontinental sowie eine frei zugängliche Stadtterrasse, ein Konferenzzentrum und eine zentrale Freifläche vorsehen.

Wie ÖVP-Planungssprecherin Elisabeth Olischar am Montag in einer Pressekonferenz ausführte, kursiert nun eine Gebäudehöhe von 49,9 Metern. Was dies nun konkret bedeutet, ist nach Ansicht der ÖVP offen. Der Flächenwidmungs- und Bebauungsplan schreibe etwa eine Mindesthöhe von 50 Metern vor. Fraglich sei nun, ob die aktuelle Variante die Anforderungen hier erfülle - oder ob etwa Ausnahmen bewilligt werden müssten.

Auch habe die UNESCO 43 Meter als Maximalhöhe gefordert. Die ÖVP möchte nun wissen, ob es konkrete Signale der UNESCO gibt, dass ein Überschreiten doch akzeptiert werden könnte. Auch auf die Frage, ob nun ein weiteres Mal ein Feststellungsverfahren im Rahmen einer Umweltverträglichkeitsprüfung nötig ist, wünscht die ÖVP eine Antwort.

Der Bezirksvorsteher der Inneren Stadt, Markus Figl (ÖV), forderte zudem eine Einbindung seines Bezirks. Das Bauvorhaben ist zwar im Bezirks Landstraße geplant, die City sei jedoch am meisten betroffen, gab er zu bedenken. Es gehe auch nicht darum, die Stadt unter einen Glassturz zu stellen, sonder darum, dass vergangene Epochen weiter im Stadtbild sichtbar sein sollten, sagte Figl.

Nun bestehe die letzte Chance, die Streichung von der "Rote Liste" zu bewirken, gaben Figl und Olischar zu bedenken. Bis Februar müsse alles auf Schiene sein. So lange gebe die UNESCO Wien Zeit für die nächste Stellungnahme. Die Volkspartei fordert die Vorlage eines Aktionsplans, in dem das weitere Vorgehen dargelegt werde. Die Fragen zum Projekt will man am Mittwoch auch direkt an Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) richten - nämlich in der Sitzung des Gemeinderats. Angekündigt wurde heute eine Dringliche Anfrage.