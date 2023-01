ÖVP in NÖ abgestürzt und vor Verlust der Regierungsmehrheit

Werbung

Die SORA/ORF-Hochrechnung - Schwankungsbreite plus/minus 1,9 Prozent - sah die ÖVP kurz nach 17.00 Uhr bei nur mehr 39,7 Prozent (minus 9,9 Prozentpunkte) und damit beim historisch schlechtesten Abschneiden im schwarzen Kernland (bisher 44,2 Prozent 1993). Demnach ginge auch die Mehrheit in der Landesregierung verloren, was aus Sicht der Volkspartei durchaus als "worst case"-Szenario bezeichnet werden darf.

Die Freiheitlichen steigerten sich der Hochrechnung zufolge auf ihr historisch bestes Ergebnis (bisher 16,1 Prozent 1998). 25,4 Prozent wären ein Plus von 10,6 Prozentpunkten im Vergleich mit 2018. Damit stürmten die Blauen an der SPÖ vorbei und erstmals auf Platz zwei in Niederösterreich. Den Sozialdemokraten wurden 20,7 Prozent (minus 3,2 Prozentpunkte) prognostiziert, womit auch "der rote Hanni", Landesparteivorsitzender LHStv. Franz Schnabl, das schlechteste Ergebnis aller Zeiten im Bundesland für seine Partei eingefahren hätte (bisher 21,6 Prozent vor zehn Jahren).

Für die Grünen sollte es mit 7,3 Prozent (plus 0,9 Prozentpunkte) ein Mandat mehr auf vier Sitze und wieder Klubstärke geben. Ein Plus von einem Prozentpunkt auf 6,2 Prozent wiesen laut Hochrechnung die NEOS aus. Das wären weiterhin drei Mandate im Landhaus an der Traisen.

Keine Chance hatte die impfkritische Liste MFG, die nur in fünf Wahlkreisen angetreten war. Selbiges galt für "KPÖ plus - offene Liste" (KPÖ) mit Kandidaturen in vier Wahlkreisen und "Dein Ziel" (ZIEL). Die von Ex-MFG-Politikern gegründete Liste schaffte es nur einem Wahlkreis auf den Stimmzettel.

In der Landesregierung könnte die ÖVP künftig nur mehr vier (bisher sechs) Mitglieder stellen, die SPÖ weiterhin zwei. Für die FPÖ dürften sich erstmals drei Landesräte ausgehen (bisher ein Regierungsmitglied).

ÖVP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner sprach in einer ersten Reaktion von einem "schmerzlichen Ergebnis". Personelle Konsequenzen solle es nicht geben. Wolfgang Kocevar (SPÖ) bezeichnete den Ausgang als "nicht ganz einfachen Tag" für die SPÖ. Das Ziel, die Absolute der ÖVP zu brechen, habe man erreicht. "Wir haben die Themen angesprochen, die die Wähler bewegen, das ist der Schlüssel zum Erfolg gewesen", sagte FPÖ-Spitzenkandidat Udo Landbauer in einer ersten Stellungnahme . Hikmet Arslan, Landesgeschäftsführer der Grünen, freute sich über ein "super Ergebnis", NEOS-Spitzenkandidatin Indra Collini über "solides Wachstum".

Von Bundesseite schloss FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz eine Zusammenarbeit mit ÖVP-Landeschefin Johanna Mikl-Leitner aus, auch zur Landeshauptfrau werde man sie nicht wählen. NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos sah ein "sehr solides Ergebnis" eingefahren.

Die Niederösterreich-Wahl hatte nicht nur landespolitisch Brisanz, sie wird auch als Stimmungstest für den Bund gewertet. Mit Kärnten und Salzburg bestimmen am 5. März bzw. 23. April zwei weitere Länder die Neuzusammensetzung ihrer Landesparlamente.