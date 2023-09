Politik Offenbar bei Besucherzahlen von "Kurz - Der Film" getrickst

Besucherzahlen bei "Kurz - Der Film" könnten geschönt worden sein Foto: APA/AFP

D er Film über Ex-ÖVP-Chef und Altkanzler Sebastian Kurz mit dem Titel "Kurz - Der Film" hat am ersten Wochenende laut der Produktionsfirma Pongo Film über 4.000 Besucher ins Kino gelockt. Wie nun die Wochenzeitung "Falter" am Dienstag in ihrem "Wien-Newsletter" berichtete, dürfte es sich jedoch bei einem Teil der Kinogeher um "Phantombesucher" gehandelt haben. Cineplexx-Mitarbeiter berichteten der Wochenzeitung von gebuchten Tickets aber leeren Plätzen.