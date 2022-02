AUA-Aufsichtsrat bestellte Annette Mann als neue CEO und CFO

Die 44-Jährige werde die CEO- und CFO-Agenden in Personalunion mit 1. März übernehmen, teilte die AUA am Dienstag mit. Sie komplettiere damit das Team mit den beiden amtierenden Vorständen Michael Trestl (CCO) und Francesco Sciortino (COO).

Mann übernimmt das Cockpit von Alexis von Hoensbroech, der die AUA verlassen hat, um im ersten Quartal 2022 die Leitung einer nordamerikanischen Fluglinie zu übernehmen.

Die in Simbach aufgewachsene Betriebswirtin Mann verantwortete zuletzt den Bereich Corporate Responsibility in der Lufthansa-Gruppe. Davor hatte sie unterschiedliche Managementpositionen in dem Unternehmen inne. Aktuell sitzt sie für die Lufthansa in der Schweizer Luftfahrtstiftung, im Aufsichtsrat der Lufthansa CityLine und ist Beiratsvorsitzende der Help Alliance gGmbH.