Tennis Ofner erhält Wildcard für ATP-Turnier in Wien

Ofner schlägt auch in Wien auf Foto: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Werbung

S ebastian Ofner ist für seine starken Vorstellungen in diesem Jahr mit einer Wildcard für die Erste Bank Open in Wien belohnt worden. Der 27-Jährige darf laut einer Mitteilung des Veranstalters vom Donnerstag damit ebenso wie Dominic Thiem im Hauptbewerb des Tennis-Turniers in der Stadthalle und am Heumarkt (21. bis 29. Oktober) antreten. Thiem hatte ebenfalls eine Wildcard erhalten.