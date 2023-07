Ofner folgt Misolic ins Båstad-Viertelfinale

"Es war heute ein gutes Match, es war sehr knapp. Ich bin sehr glücklich mit meiner Performance und über meine Leistungen in diesem Jahr", meinte Ofner im Anschluss. In einem ATP-Viertelfinale zu stehen, fühle sich sehr gut an. "Ich hoffe, ich kann wieder eine ähnlich gute Leistung wie heute zeigen."

Ofner startete mit einem frühen Break vielversprechend in die Partie, kassierte allerdings postwendend das Rebreak zum 2:2. Auch im weiteren Verlauf des ersten Satzes offenbarte der Steirer Schwierigkeiten bei eigenem Aufschlag, gab diesen noch zweimal ab und verlor 4:6.

Im zweiten Durchgang hob Ofner sein Niveau an und stellte seinen Kontrahenten vor größere Probleme. Die Vorentscheidung zugunsten des Steirers fiel mit dem Break zum 4:3. Das Momentum nahm Ofner dann in den entscheidenden Satz mit, in dem er rasch mit 3:0 in Führung lag. Bei 5:2 und eigenem Aufschlag verbuchte Ofner bereits einen Matchball, Zapata Miralles kam allerdings nochmals auf 4:5 heran. Nach über zweieinhalb Stunden verwerte Ofner aber seinen vierten Matchball.

In das erste Duell mit dem dreifachen Grand-Slam-Finalisten Ruud geht der Weltranglisten-58. Ofner nun als klarer Außenseiter. Dasselbe gilt für Misolic, der bereits am Mittwoch Jozef Kovalik bezwungen hatte. Er fordert im Kampf ums Halbfinale den Weltranglisten-16. Lorenzo Musetti aus Italien. Ofner klopft nun schon heftig an die Top 50 an, im Live-Ranking liegt er nun an 51. Stelle.