Ofner gewinnt Salzburg-Challenger mit Sieg über Neumayer

Für Ofner bedeutet dieser erste Heimsieg einen weiteren Sprung in der Weltrangliste von Platz 72 in die Top 60 auf Platz 58. "Es ist für mich jetzt schon eine Erleichterung, jetzt habe ich endlich meinen ersten Titel. Ich habe eine unfassbare Saison bis jetzt und bin richtig konstant, aber der Titel hat noch gefehlt und das ist jetzt endlich erledigt", freute sich Ofner noch auf dem Platz.

Ehrlich meinte er zum Publikum noch: "Ich würde nächstes Jahr gern kommen. Ich hoffe, dass ich es nicht muss, weil dann habe ich die Form aufrechterhalten." Der 27-jährige Aufsteiger der Saison lobte auch die Leistung von Neumayer. "Gratuliere Luki. Ich hoffe, du machst so weiter, dann steht nichts im Weg, dass du auch in die Top 100 kommst."

Der erst 20-jährige Salzburger durfte nach seinem ersten Challenger-Finale zufrieden sein. "Gratuliere Ofi, du hast unglaubliches Jahr. Ich habe schon vor der Saison gesagt, dass du heuer in die Top 100 kommst. Ich habe eine richtig gute Tennis-Woche gespielt", so Neumayer, der sich auf Platz 245 schieben und damit so weit oben wie nie rangieren wird.

Für Ofner hat sich die enorme Konstanz in diesem Jahr nun endlich auch in einem Titel niedergeschlagen. Der Achtelfinalist der French Open hatte zuvor die Finali auf Teneriffa, in Antalya, Zadar, Prag und beim Rasenturnier in Ilkley erreicht, aber alle verloren. Ofner wurde mit dem Siegerscheck in Höhe von 19.650 Euro belohnt, Neumayer erhielt ein Preisgeld von 11.570 Euro.

Für den Schützling von Wolfgang Thiem geht es kommende Woche wieder auf der ATP-Tour weiter: Ofner trifft zum Auftakt des 250er-Turniers in Baastad erstmals auf den als Nummer 6 gesetzten, argentinischen Aufsteiger Thomas Etcheverry, der zuletzt bei den French Open mit dem Viertelfinaleinzug wie Ofner selbst für Furore gesorgt hatte.