Tennis Ofner nach Thiem-Aus ab Montag bester ÖTV-Mann im Ranking

Thiem nach Rückschlag nicht mehr heimische Nummer 1 Foto: APA/AFP

N ach dem Zweitrunden-Aus von Dominic Thiem beim ATP-Challenger in Heilbronn am Donnerstag steht es fest: Paris-Achtelfinalist Sebastian Ofner wird ab Montag in der neuen Tennis-Weltrangliste der Männer den Ex-Weltranglisten-Dritten als bester Österreicher ablösen. Thiem hätte den Steirer mit einem besseren Abschneiden in Deutschland noch abfangen können.