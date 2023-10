Tennis Ofner scheitert im Tokio-Achtelfinale an Auger-Aliassime

Für Ofner war im Achtelfinale Endstation Foto: APA/AFP

T ennisprofi Sebastian Ofner ist beim ATP-500-Turnier in Tokio im Achtelfinale ausgeschieden. Österreichs Nummer eins musste sich dem Kanadier Felix Auger-Aliassime (ATP-17.) am Mittwoch glatt in zwei Sätzen mit 4:6,1:6 nach 1:35 Stunden geschlagen geben. Der 27-jährige Steirer, in der Weltrangliste derzeit auf Platz 47, könnte im nächsten ATP-Ranking allerdings weiter nach oben klettern und seine Bestmarke verbessern.