Nicht geständig. Kein Anzeichen von Reue. Und das, obwohl die Fakten gegen ihn sprechen. Ein Rumäne steht in St. Pölten vor Gericht.

Er soll Einschleichdiebstähle bei älteren Personen begangen haben, so auch in den Bezirken Mistelbach und Gänserndorf sowie in St. Georgen/Steinfelde.

Ein Opfer, ein betagter Rollstuhlfahrer aus St. Georgen, spricht von bis zu 8.000 Euro, die ihm der Mann, der laut seinen Angaben nur Arbeit suchte, entwendet haben soll.

Der Senior sowie eine Geschädigte aus Großengersdorf (Bezirk Mistelbach) identifizieren den Mann eindeutig. „Ja, das ist er“, so die Frau, die sich noch genau an den Vorfall im Mai bis ins Detail erinnert, auch, dass ihr Gatte, als der Fremde um Essen und Arbeit bettelte, ihm zwei Euro und ein Butterbrot gegeben habe.

Nach 14 Tagen sei er wieder gekommen. Ihr Mann schlief im Haus, während sie draußen im Hof beschäftigt war und plötzlich auf den Fremden traf. Sie dachte sich nichts Böses. Erst später, als sie im Haus eine Lade offenstehen sah, merkte sie, dass ein Ring und eine Brosche aus Gold fehlten. Nicht als Zeuge vor Ort war ein Geschädigter Senior aus Auersthal, der aber im Polizeiprotokoll den Einschleichdiebstahl schilderte.

Bei ihm kam neben Bargeld noch ein Sack Kartoffeln weg. Fingerabdrücke belasten den Rumänen überdies. Außerdem hat er bereits mehrere Vorstrafen in Deutschland. Er fasst 20 Monate Haft aus. Das Urteil ist rechtskräftig. „Die Vorgangsweise war besonders rücksichtslos. Sie nutzten Menschen aus, die ihnen Hilfe anboten“, so die Richterin zum Angeklagten.

„Gerade ältere Personen werden von Einschleichdieben gerne als Opfer ausgewählt“, weiß Andreas Bandion, Leiter der Kriminalprävention im Landeskriminalamt Niederösterreich. Der Grund ist leicht erklärt: „Bei Senioren vermutet man, dass diese noch Geld haben und das Ersparte dann noch zu Hause deponieren.

Leider ist das oft auch wirklich der Fall, dass Bares, Schmuck und andere Wertgegenstände nicht auf der Bank verwahrt, sondern im Haus versteckt sind“, weiß er und betont, dass Einschleichdiebe wahre Meister der Verstellung sind und oft europaweit mit ihrer Mitleidsmasche Erfolg haben.

„Diese wissen genau – da ältere Personen aus einer Zeit kommen, wo man selbst nur wenig hatte und auf Hilfe angewiesen war – wo sie ansetzen müssen, um deren Vertrauen zu erschleichen“, sagt er.

"Oft organisierte Banden im Hintergrund"

Bettelmaschen, dass sie Hunger hätten, kranke Angehörige, keine Arbeit oder Opfer einer Naturkatastrophe geworden seien, sind häufige Vorwände, um nach Geld zu betteln. Auch die Bitte nach Wasser, Essen oder einem Zettel. „Das Opfer wird ausgekundschaftet und dann vom Hilfesuchenden oder einem Komplizen durch ein unbemerktes Einschleichen bestohlen“, erläutert Bandion und betont: „Nicht jeder Bettler ist zwingend ein Gauner!“, rät aber zu einem vernünftigen Maß an Vorsicht, denn: „Hinter den Mitleidstouren stehen meist keine bedürftigen Personen, sondern organisierte Banden.“

Betteln an sich ist in Niederösterreich nicht verboten, aggressives Betteln hingegen schon. Vor allem, wenn man alleine ist, sollte man niemals fremde Personen in Haus oder Wohnung lassen.