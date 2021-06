Für Geimpfte soll die Umsetzung in einem "nächsten Schritt" erfolgen, sagte eine Sprecherin des Ressorts. Ein konkretes Datum dafür wurde nicht genannt. Das Gesundheitsministerium stellte dazu jedoch klar, dass ein digitaler Nachweis der Impfung bereits jetzt mit Handysignatur oder Bürgerkarte aus dem elektronischen Impfpass unter www.gesundheit.gv.at erstellt und heruntergeladen werden kann.

Eine Erweiterung des Nachweises mittels QR-Code im EU-Standard erfolg in einem nächsten Schritt. Ab 1. Juli werde dieses Zertifikat EU-weit gültig sein, bestätigte das Gesundheitsministerium den europaweiten Plan zur Umsetzung des elektronischen Grünen Passes. Danach werden die jeweiligen Zertifikate an den Grenzen durch die Mitgliedsstaaten gegenseitig anerkannt werden. Zu beachten gilt es allerdings, dass trotz Grünem Pass in allen Ländern unterschiedliche Regeln gelten.

Vorige Woche hatte das Gesundheitsministerium bekannt gegeben, dass der eigentlich schon für den 4. Juni angekündigte elektronische Grüne Pass innerhalb Österreichs mittels QR-Code sich um mindestens eine Woche verzögere. Als Grund dafür hatte das Ressort kurzfristig durch die EU bekannt gegebene Änderungen der technischen Anforderungen genannt, die IT-Anpassungen in Österreich nötig machten. Die EU hatte diese Darstellung allerdings zurückgewiesen.

Der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) zeigte sich von der Vorgehensweise des Ministeriums "nicht besonders überrascht". Es zeige sich, dass Projekte oft schneller erzählt würden, als sie realisierbar seien. "Man merkt jetzt aber auch schon die Handschrift des neuen Gesundheitsministers, der sagt, wir setzen ein Projekt dann in die Welt, wenn es fertig ist. Ich sehe, das eher als positives Zeichen, dass die Entwicklung jetzt sehr gründlich erfolgt. Es ist ja keine einfache Aufgabenstellung so viele Datenbanken miteinander zu synchronisieren", zeigte Hacker am Rande einer Pressekonferenz Verständnis für den neuen Ressortchef Wolfgang Mückstein (Grüne).