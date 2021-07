Die 20-Jährige erschwamm am Sonntag bei den Sommerspielen in Tokio über 400 m Kraul eine Zeit von 4:08,37 Min., womit sie die fast auf den Tag genau zwölf Jahre alte nationale Bestleistung von Jördis Steinegger um gleich 0,93 Sek. verbesserte. Damit belegte Kahler Rang 17. Lena Grabowski und Bernhard Reitshammer wurden über 100 m Rücken 29. bzw. 35.

Kahler hatte sich über 800 und 1.500 m Kraul für die Spiele qualifiziert, durfte das 400-m-Rennen aber in ihr Programm nehmen und peilte da auch den OSV-Rekord an. Dieses Vorhaben setzte sie souverän um. Ihre eigene Bestmarke vom Februar 2020 unterbot Kahler um 1,36 Sek. Die Südstadt-Athletin wollte aber noch mehr, lag sie doch nach sechs der acht Längen gar 2,94 Sek. unter der Durchgangsmarke von der bisherigen OSV-Bestmarke. Danach musste sie ihrem Tempo noch Tribut zollen.

Vom Finalfeld der Top acht war Kahler 4,30 Sekunden entfernt, das Erreichen des Aufstiegs war aber sowieso illusorisch gewesen. ÖSV-Sportdirektor Walter Bär sagte: "Marlene wollte eigentlich schneller schwimmen, unter 4:08. Aber sie ist glücklich mit der Zeit und zuversichtlich für die Rennen, die noch kommen." Auch Kahler war zufrieden: "über die 400 Meter Kraul war mir sehr wichtig, dass ich den österreichischen Rekord schwimme, weil da haben mir nur mehr zwei Zehntel oder nur ein Wimpernschlag gefehlt", sagte sie im ORF-Gespräch. Sie sei sehr froh, "dass ich zeigen konnte, dass ich schwimmen kann", meinte Kahler in Bezug auf die für sie nicht zufriedenstellend verlaufene Europameisterschaft in Budapest. Die 400 Meseien mit den 400 Lagen "die schwierigste Strecke, weil man da von Anfang an immer pushen muss".

Das galt im Grunde auch für die beiden rot-weiß-roten Rückenschwimmer. Grabowski - 18-jährig die Jüngste im ÖOC-Team, Trainingskollegin und Freundin Kahlers - verpasste in 1:01,80 Min. ihre Topmarke um 0,51 Sek. In einer ersten Reaktion zeigte sie sich mit ihrem Auftritt nicht unzufrieden: Sie müsse es üben, schneller zu starten, aber "eigentlich hat's voll gepasst", sagte sie gegenüber dem ORF. Für sie geht es noch über 200 m Rücken, über diese Strecke sie im Mai EM-Vierte geworden.

Reitshammer wiederum war am Samstag über 100 m Brust 30. geworden, 200 m Lagen als sein bester Bewerb steht im Aquatics Centre noch aus. In der Rückenlage lief es nicht so gut, mit 55,25 Sek. blieb der Tiroler 1,50 Sek. über seiner bisherigen Bestzeit. Dementsprechend zeigte er sich nach dem Rennen enttäuscht. "Ich weiß nicht genau, woran es liegt", sagte er dem ORF. Der Schwimmer verwies in dem Zusammenhang auch auf verheißungsvollere Trainingszeiten. Für ihn geht es mit 200 m Lagen ebenso über seine beste Strecke.