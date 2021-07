Judoka Hegyi trifft zum Auftakt auf Legende Riner .

Österreichs Schwergewichts-Judoka Stephan Hegyi (über 100 kg) wird im olympischen Turnier im Blickpunkt stehen. Bei der Auslosung am Donnerstag erhielt er mit Teddy Riner eine Legende zugelost. Der Franzose ist zweifacher Olympiasieger und zehnfacher Weltmeister. In Tokio ist er allerdings ungesetzt, weil er in der Qualifikation kaum an Bewerben teilnahm. "Stephan hat nichts zu verlieren, außer dass er sich unsterblich machen kann", sagte ÖJV-Sportdirektor Markus Moser.