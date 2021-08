Keine Medaille für Golfer Straka nach spätem Fehler .

Es ist ein einziger Fehler gewesen, der Golfer Sepp Straka bei den Olympischen Spiele in Tokio zumindest den Platz im Stechen gekostet hat. "Das war knapp dran vorbei, ich habe eigentlich ziemlich gutes Golf heute gespielt", sagte der Wahl-Amerikaner, der mit 270 Schlägen auf Rang zehn landete. Gold ging an Xander Schauffele (USA/266), Silber an Rory Sabbatini (SVK/267), dem mit 61 eine Traumrunde gelang. Im Play-off matchten sich gleich sieben Spieler um die Bronzemedaille.