Kletterer Schubert in Quali nach Bouldern auf Rang neun .

Erst an seinem letzten der vier Boulder hat Sportkletterer Jakob Schubert am Dienstag bei den Olympischen Spiele in Tokio ein Top geschafft und sich im Rennen um den Einzug in das Finale der Top acht gehalten. Der Tiroler wurde in dem Teilbewerb der Kombination Siebenter. Damit hält er als Neunter bei 84 Punkten, es folgt noch seine Paradedisziplin Vorstieg. In Führung liegt der Franzose Mickael Mawem mit drei Zählern vor dem Japaner Tomoa Narasaki mit vier.