Olympia ÖOC-Generalsekretär Mennel für Teilnahme russischer Athleten

APA / BVZ.at

Peter Mennel sieht "neutrale" Athleten bei den Spielen in Paris Foto: APA

S o wie IOC-Chef Thomas Bach hat sich auch der Generalsekretär des Österreichischen Olympischen Komitees (ÖOC) für eine Teilnahme russischer bzw. belarussischer Athletinnen und Athleten bei Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris ausgesprochen. "IOC-Meinung ist: Keine Athletin, kein Athlet sollte nur aufgrund seines Passes an der Teilnahme an Wettkämpfen gehindert werden. Diese Einschätzung teilen wir als ÖOC", erklärte Mennel in einem Interview mit dem "Standard" (Freitag).