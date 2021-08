Pilz in Kletter-Quali nach zwei Bewerben auf 14. Platz .

Sportkletterin Jessica Pilz aus Haag liegt bei den Olympischen Spielen in der Qualifikation nach den Teilbewerben im Speed und Bouldern auf dem 14. Zwischenrang. Nach Platz 11 im Speed klassierte sich die 24-Jährige am Mittwoch im Aomi Urban Sports Park im anschließenden Bewerb als Neunte. In der Qualifikation steht noch der Bewerb im Vorstieg (14.10) an. Die Top acht der Gesamtwertung ziehen in das Finale ein.