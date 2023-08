Schwimmen Olympia-Testevent auf Seine wegen Verschmutzung abgesagt

Seine derzeit nicht fürs Schwimmen geeignet Foto: APA/Reuters

E in Olympia-Testevent der Langstreckenschwimmer auf der Seine ist am Sonntag wegen Verschmutzung des Wassers abgesagt worden. Durch starke Regenfälle gelangte mehr Abwasser als gewöhnlich in den Pariser Stadt-Fluss, die Qualität erfüllte den Gesundheitsstandard nicht mehr.

"Es ist offensichtlich, dass von Paris 2024 und den lokalen Behörden zusätzliche Arbeit nötig sein wird, um solide Notfallpläne für das nächste Jahr zu garantieren", sagte World Aquatics. Das Olympische Komitee erklärte, dass bis zum Sommer 2024 eine neue Infrastruktur in Betrieb genommen werden soll, die eine bessere Wasserqualität und Schwimmen in der Seine gewährleisten wird.