Tippler sicherte sich wohl Abfahrts-Startplatz

Tamara Tippler hat sich wohl den letzten noch offenen letzten Startplatz in Österreichs Frauen-Team für die Olympia-Abfahrt am Dienstag (04.00 Uhr MEZ) in Yanqing gesichert. Die Steirerin hatte als Neunte 0,74 Sekunden Rückstand auf die Trainingsbeste Joana Hählen aus der Schweiz, die Vorarlbergerin Christine Scheyer lag 1,66 zurück. Die offizielle Bekanntgabe des Teams durch ÖSV-Frauen-Rennsportleiter Christian Mitter steht noch aus.

Lesezeit: 1 Min AB APA / BVZ.at