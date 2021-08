Überraschendes Halbfinale für Walli .

Susanne Walli überraschte: Die 400-m-Läuferin steigt auf. Über die Zeit von 52,19 Sek. hätte Walli es nicht geschafft. Aber weil in ihrem Vorlauf die Britin Nicole Yeargin wegen Bahnverlassens disqualifiziert wurde, zog die 25-Jährige als Dritte direkt in das Halbfinale am Mittwoch (12.30 Uhr MESZ) ein.