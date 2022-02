Walijewa gestürzt: Gold für Schtscherbakowa, Mikutina 14.

Das Olympische Eis hat am Donnerstag in Peking Platz für Drama geboten: In der Kür der Frauen scheiterte die haushohe Favoritin Kamila Walijewa nach mehreren Stürzen. Die Erste des Kurzprogramms musste sich nach den Doping-Diskussionen um ihr Antreten mit Rang vier begnügen. Somit siegte ihre Landsfrau Anna Schtscherbakowa vor einer weiteren Russin, Alexandra Trusowa, und der Japanerin Kaori Sakamoto. Die Vorarlbergerin Olga Mikutina wurde mit ansprechender Kür 14.

