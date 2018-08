Mit 376,65 Millionen Euro würde die Dreier-Bewerbung laut Schätzungen Italiens Staatskasse belasten. Am kostspieligsten wäre der Bau eines neuen Eiskanals in Cortina. Zum Großteil sollen bereits bestehende Skianlagen im Trentino sowie in der Valtellina-Region nördlich von Mailand (Bormio) und in Sestriere nördlich von Turin genutzt werden.

In Mailand selbst sind Curling, Eishockey, Shorttrack, Eisschnelllauf und Eiskunstlauf vorgesehen. Im Val di Fiemme nahe Cortina sind die Austragung der Bewerbe im Skispringen und in der Nordischen Kombination geplant. Das Olympische Dorf soll in Mailand auf einem ehemaligen Bahnhofsgelände im zentralen Viertel Porta Romana entstehen. Die Eröffnungszeremonie soll im San-Siro-Stadion in Mailand stattfinden.

Der Masterplan muss noch von der italienischen Regierung geprüft werden, berichtete die Gazzetta dello Sport am Donnerstag.