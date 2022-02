Skispringer hoffen auf Edelmetall von der Großschanze

Österreichs Skispringer hoffen am Samstag auf Edelmetall von der Großschanze. Manuel Fettner, Jan Hörl, Daniel Huber und Stefan Kraft gehen in Zhangjiakou (Entscheidung ab 13.00 Uhr MEZ) im Einzel für Rot-Weiß-Rot an den Start, die Favoriten kommen jedoch aus Norwegen und Slowenien. Schon davor sind die österreichischen Biathleten im Einsatz: Simon Eder, Patrick Jakob, David Komatz und Felix Leitner stehen im Sprint über die 10 km am Start (10.00 Uhr).

Lesezeit: 1 Min AB APA / BVZ.at