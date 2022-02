Stadlober/Unterweger im Langlauf-Teamsprint Sechste

Teresa Stadlober und Lisa Unterweger haben am Mittwoch bei den Olympischen Spielen in Peking im Finale des Langlauf-Teamsprints der Frauen in der klassischen Technik den hervorragenden sechsten Platz belegt. Das Duo, das sich im ersten Semifinal-Lauf als Dritte souverän qualifiziert hatte, bot auch im Endlauf eine ansprechende Leistung und hielt sich lange in der Spitzengruppe. Stadlober und Unterweger ließen gar Norwegen hinter sich. Den Olympiasieg holte sich Deutschland.

Lesezeit: 1 Min AB APA / BVZ.at