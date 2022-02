Strolz geht im Ski-Mixed-Parallelbewerb auf 3. Medaille los

Nach Gold in der alpinen Kombination und Silber im Slalom hofft Johannes Strolz bei den Olympischen Winterspielen in Peking noch auf eine dritte alpine Ski-Medaille. Der 29-jährige Vorarlberger geht am Samstag (ab 03.00 Uhr) gemeinsam mit Michael Matt und Stefan Brennsteiner sowie Katharina Huber, Katharina Liensberger und Katharina Truppe im Mixed-Team-Parallelbewerb an den Start. Das Rennen um die Podestplätze dürfte dabei ein recht offenes werden.

