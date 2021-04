Wenig Spielraum und Bewegungsfreiheit für Teilnehmer .

Alle im Sommer an den Olympischen und Paralympischen Spielen in Tokio teilnehmende Personen werden wenig Spielraum und Bewegungsfreiheit vorfinden. Darauf verständigten sich das Internationale Olympische Komitee, das Internationale Paralympische Komitee sowie die Organisatoren, Regierung und Stadtpolitik am Mittwoch.