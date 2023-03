Verkehrsunfall OÖ: Mann stirbt nach Frontalkollision von Pkw mit Lkw

Für den Autofahrer kam jede Hilfe zu spät Foto: APA/Archiv/Scheriau

E in Oberösterreicher ist in der Nacht auf Samstag nach einer Frontalkollision eines Pkw mit einem Lkw ums Leben gekommen. Gegen 1.30 Uhr war der 40-Jährige im Bezirk Braunau mit seinem Auto in den Lastkraftwagen eines in Deutschland lebenden Kroaten gekracht. Anschließend wurde der Einheimische mit seinem Fahrzeug in eine Wiese geschleudert, der Schwerverletzte starb noch an der Unfallstelle. Der verletzte Lastkraftwagenfahrer wurde laut Polizei ins Spital Braunau gebracht.