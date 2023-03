Tötung Oö. Mordverdächtiger zurechnungsfähig, aber gefährlich

Hier wurde die Leiche gefunden Foto: APA/TEAM FOTOKERSCHI.AT / BRANDSTÄTTER

E in 18-Jähriger, der Mitte Februar eine 19-Jährige in Oberösterreich mit Schneestangen tödlich verletzt haben soll, ist laut psychiatrischem Gutachten zurechnungsfähig, aber gefährlich. Die Staatsanwaltschaft Linz bestätigte am Donnerstag einen entsprechenden Bericht des ORF Radio Oberösterreich. An Schizophrenie, wie er immer behauptet habe, leide der junge Mann nicht, er habe aber eine narzisstische Persönlichkeitsstörung.