KI OpenAI sperrt Text-Roboter ChatGPT in Italien

APA / BVZ.at

Italienische Datenschutzbehörde hatte ChatGPT-Sperre verfügt Foto: APA/AFP

N ach dem Beschluss der italienischen Datenschutzbehörde hat das US-Unternehmen OpenAI den populären Text-Roboter ChatGPT in Italien vorläufig gesperrt. Die Website der ChatGPT-Anwendung war am Samstag von Italien aus nicht erreichbar. In einem Hinweis auf der Webseite chat.openai.com hieß es, dass "der Eigentümer der Seite möglicherweise Beschränkungen festgelegt hat, die den Zugriff der Nutzer verhindern".