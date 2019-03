Namen wurden aus Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen nicht genannt. Laut Staatsanwalt Kai Gräber sind fünf Sportarten, darunter drei aus dem Wintersport betroffen. Im Zeitraum von Ende 2011 bis zu den Razzien in Seefeld und Erfurt Ende Februar soll insgesamt eine dreistellige Anzahl von Blutentnahmen und Rückführungen stattgefunden haben. Diese seien in mehreren europäischen Nationen, aber auch in Südkorea, wo 2018 die Olympischen Winterspiele stattgefunden haben, und auf Hawaii durchgeführt worden.

Das hätten die Ermittlungen und insbesondere die Befragung des mutmaßlichen Haupttäters - ein deutscher Sportmediziner - ergeben, so Gräber. Neben dem Arzt und seinen verdächtigen Komplizen ist am Montag auch noch eine fünfte Person in Untersuchungshaft genommen worden, berichtete der Staatsanwalt. Bisher sind fünf Langläufer, darunter die Österreicher Max Hauke und Dominik Baldauf, und die zwei österreichischen Radprofis Stefan Denifl und Georg Preidler als mutmaßliche Kunden des Mediziners namentlich bekannt.