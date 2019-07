Unter Einbindung des Bundeskriminalamtes (BK) konnte bei den Länder übergreifenden Ermittlungen nachgewiesen werden, dass 22 Tonnen an Doping-Präparaten und illegalen Arzneimitteln nach Wien geschickt und von dort großteils quer durch Europa verteilt wurden.

Im Zuge der von Europol geleiteten Ermittlungen wurden zunächst im Juli 2018 am Flughafen Wien-Schwechat mehrere Pakete mit verbotenen Doping-Substanzen abgefangen, gab BK-Sprecher Vincenz Kriegs-Au am Dienstag bekannt.

Statt der ausgewiesenen elektrischen Leitungs- und Lichtschalter enthielten die Pakete insgesamt 423 Kilogramapom Tabletten und Ampullen mit einem Schwarzmarktwert von rund 480.000 Euro.

Von Indien über Singapur nach Österreich

Im Zuge weiterer Erhebungen, die im Auftrag der Staatsanwaltschaft Korneuburg vom Referat Wettbetrug, Doping und Arzneikriminalität des BK durchgeführt wurden und die in die "Operation Viribus" eingebunden waren, konnten weitere 22 derartige Lieferungen nachgewiesen werden, die sich über einen Zeitraum von einem Jahr erstreckten.

Die illegalen Präparate waren in Indien produziert worden und wurden falsch deklariert von Singapur nach Österreich geliefert. Ein - laut BK nicht eingeweihter - Wiener Paketservice-Dienstleister stellte die Ware dann zu, wobei die Empfänger in zumindest neun verschiedenen EU-Staaten residierten. Der Gesamtwert der verschickten 21 Tonnen machte 23 Millionen Euro aus.

Neben der Sicherstellung im vergangenen Sommer gelang es den heimischen Ermittlern, im Herbst eine weitere Lieferung abzufangen. Bei dieser Amtshandlung wurden laut Kriegs-Au in der Bundeshauptstadt rund 600 Kilogramm Dopingpräparate aus dem Verkehr gezogen.

Diese Präparate waren ebenfalls für die Versendung in mehrere EU Staaten bestimmt. Ein britischer Staatsbürger konnte als Drahtzieher dieser Lieferungen ausgeforscht und in Slowenien festgenommen werden. Insgesamt wurden damit in Österreich mehr als eine Tonne an verbotenen Präparaten beschlagnahmt.

Im Rahmen der "Operation Viribus" - laut Europol der bisher größte internationale Schlag gegen die Doping-Szene - wurden bisher 234 Personen festgenommen und 3,8 Millionen Doping-Präparate sowie gefälschte Arzneimittel aus dem Verkehr gezogen. Die Operation umfasste 23 EU-Staaten sowie zehn andere Länder. Der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) zufolge konnte man 17 organisierten kriminellen Gruppen das Handwerk legen. "Die Ermittlungen zu den Auftraggebern und Großabnehmern sind noch nicht abgeschlossen. Die Polizei geht von weiteren Festnahmen aus", meinte BK-Sprecher Kriegs-Au.