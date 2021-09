Zehn-Kilogramm-Tumor in Kärnten erfolgreich entfernt .

Ärzte des Klinikums Klagenfurt haben einen zehn Kilogramm schweren Tumor aus dem Bauch einer 73-jährigen Patientin entfernt. Wie der Krankenanstaltenbetreiber Kabeg am Donnerstag in einer Aussendung mitteilte, hatte die Frau wegen einer vermeintlichen Wasseransammlung in ihrem Bauch ihren Hausarzt konsultiert. Die Operation verlief erfolgreich - bereits fünf Tage nach der Operation konnte die 73-Jährige das Krankenhaus verlassen.