Erstmals gleichgeschlechtliches Paar bei Eröffnung .

Premiere am Wiener Opernball: Am 20. Februar nimmt erstmals ein gleichgeschlechtliches Paar an der Eröffnung teil. Zwei Frauen aus Deutschland haben angefragt und wurden von den Organisatoren zugelassen, bestätigte die Wiener Staatsoper. Die heterosexuellen Freundinnen möchten damit für Chancengleichheit von gleichgeschlechtlichen Paaren bei konservativen Veranstaltungen werben, so die dpa.