Opfer nach Messerangriff in Klagenfurt auf Normalstation

Die 62 Jahre alte Frau, die am Samstag in Klagenfurt mit einem Messer attackiert wurde, ist am Montag auf die Normalstation verlegt worden. Dies berichtete der ORF und wurde der APA von der Kabeg-Sprecherin, Nathalie Trost, bestätigt. Die Frau war nach dem Angriff ins Klinikum Klagenfurt gebracht und notoperiert worden. Danach war ihr Zustand stabil, sie hatte sich noch zur Beobachtung auf der Intensivstation befunden, von der sie nun verlegt werden konnte.