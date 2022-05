Nach Köstinger-Rücktritt Opposition sieht Regierung nach Rücktritten am Ende

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Nicht nur Köstinger (2.v.l.) soll gehen, fordert die Opposition Foto: APA/HANS PUNZ

N ach den Rücktritten der beiden ÖVP-Ministerinnen, Elisabeth Köstinger und Margarete Schramböck, sieht die Opposition die türkis-grüne Regierung am Ende. Die 14. Umbildung zeige die "endgültige Handlungsunfähigkeit" der Regierung eindeutig auf, so der freiheitliche Generalsekretär Michael Schnedlitz. Geht es nach SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch heißt es überhaupt "Game Over für Türkis-Grün". Bereits nach Köstingers Rückzug hatten SPÖ und FPÖ Neuwahlen verlangt.