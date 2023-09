Medien ORF beendet nach Leak Wahl-Zusammenarbeit mit SORA

Günther Ogris muss nun auf eine Zusammenarbeit mit dem ORF verzichten Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER

Werbung

D er ORF beendet seine Wahl-Zusammenarbeit mit SORA. Der Schritt erfolgt als Reaktion auf ein am Dienstag unbeabsichtigt an die Öffentlichkeit gelangtes Strategiepapier des Instituts, das als Unterlage für eine angestrebte Beratung der SPÖ dienen sollte. "Insbesondere bei Wahlen sind Glaubwürdigkeit und Objektivität in der ORF-Berichterstattung von essenzieller Bedeutung, auch jeglicher Anschein von Einseitigkeit muss unterbunden werden", teilte der ORF mit.