13 Fahrgäste waren schon an der Unfallstelle tot, wie Innenminister Walentin Radew am Samstagabend erläuterte. Der in Richtung Sofia fahrende Bus kam nördlich von der Kleinstadt Swoge von der Fahrbahn ab und stürzte 20 Meter in die Tiefe, wie die Polizei mitteilte.

Nach den Worten des Innenministers habe der dabei Bus drei Autos gerammt, sei drei Mal umgekippt und dann abgestürzt. In dem Reisebus waren insgesamt 34 Menschen samt Fahrer. 15 Verletzte seien in Krankenhäuser der Hauptstadt Sofia gebracht worden - unter ihnen ist auch der Busfahrer.

Die Busreisenden aus Bulgarien wollten ein Kloster besuchen, wie der private Fernsehsender bTV berichtete. Die genaue Ursache für das Unglück war zunächst unbekannt.

Die Regierung rief einen landesweiten Trauertag für Montag aus. In Bulgarien hatte es erst im April ein großes Busunglück gegeben, nachdem ein Auto auf einer Autobahn einen Linienbus gerammt hatte. Dabei starben sechs Menschen.