Die Schülerin hatte das Gleichgewicht verloren und war rund neun Meter tief gefallen. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 16 ins LKH Graz gebracht. Dort wurden leichte Verletzungen festgestellt, teilte die Polizei mit.

Das Mädchen hatte sich in einer Pause gegen 9.15 Uhr in der Schule in Gleisdorf (Bezirk Weiz) bei geöffnetem Fenster auf das Brett gesetzt. Danach verlor sie aus nicht bekannter Ursache, aber jedenfalls ohne Fremdeinwirkung, das Gleichgewicht.