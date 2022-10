Outing Handballer Krzikalla macht Homosexualität öffentlich

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at

Krzikalla outet sich als homosexuell Foto: APA/dpa

D er deutsche Handball-Profi Lucas Krzikalla hat seine Homosexualität öffentlich gemacht und will damit auch Veränderungen in der Sport-Welt vorantreiben. "Die Sexualität, wer wie leben will, muss einfach egal sein - in jedem Beruf. Und damit sich endlich etwas ändert, müssen wir Profisportler jetzt auch selbst etwas unternehmen. Die Veränderung muss auch von innen kommen, aus dem Sport selbst", sagte der 28-Jährige vom SC DHfK Leipzig in einem Interview der "Welt am Sonntag".