1.511 Patienten mit Corona im Spital - 10.908 Neuinfektionen

Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug 898,2 Fälle auf 100.000 Einwohner. Mit Samstag gab es in Österreich 12.8478 aktive Fälle, um 233 weniger als am Tag zuvor. Seit Pandemiebeginn wurden 4.680.148 Fälle bestätigt. Genesen sind seit Ausbruch der Epidemie 4.532.678 Personen, innerhalb der vergangenen 24 Stunden galten 11.126 als wieder gesund.

In den vergangenen sieben Tagen wurden 62 Todesfälle registriert. Insgesamt hat die Covid-19-Pandemie seit Ausbruch 18.992 Tote in Österreich gefordert. Pro 100.000 Einwohner sind seit Beginn der Pandemie 211,5 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben.

In den vergangenen 24 Stunden wurden 72.159 aussagekräftige PCR-Tests eingemeldet. Die Positiv-Rate der PCR-Tests betrug 15,1 Prozent. Dieser 24-Stunden-Wert liegt über dem Schnitt der vergangenen Woche (durchschnittlich elf Prozent der PCR-Tests positiv). 3.877 Impfungen sind am Freitag durchgeführt worden: 184 Erst-, 340 Zweit- und 3.353 Drittstiche.

Das Bundesland mit der höchsten Sieben-Tage-Inzidenz ist derzeit Wien mit 1.303, gefolgt von Niederösterreich, Burgenland und Oberösterreich (968,9, 849,1 bzw. 774,5). Weiters folgen Salzburg (767,4), Vorarlberg (752), Kärnten (705,3), die Steiermark (700,8) und Tirol (620,1).