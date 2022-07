Pandemie 1.511 Patienten mit Corona im Spital - 6.587 Neuinfektionen

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Zahl der Impfungen wieder gestiegen Foto: APA/AFP

D ie Zahl der Covid-Erkrankten in Österreichs Krankenhäusern ist am Samstag bei 1.621 Personen gelegen, in der Vorwoche wurden 1.511 gemeldet, der Anstieg beläuft sich so bei rund sieben Prozent. 91 dieser Patienten benötigten eine intensivmedizinische Betreuung, um zehn mehr innerhalb einer Woche. 15 Todesfälle wurden seit Freitag registriert, innerhalb einer Woche waren es 103 Todesfälle. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen lag bei 6.587.